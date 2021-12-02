Глава АСИ заявила о необходимости соединить компетенции науки и инновационного бизнеса

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева считает, что в России пришло время соединить компетенции науки и инновационного бизнеса, чтобы реагировать на вызовы будущего. Об этом она сообщила в четверг в ходе Российского научно-технического конгресса "Направления национального технологического прорыва 2030. Форсайт столетия".

"Для выявления долгосрочных технологических, социальных и экономических трендов и фактически создания желаемого будущего мы в экосистеме Национальной технологической инициативы (НТИ) используем методологию форсайта. Она уже доказала свою эффективность. Пришло время соединить компетенции науки и инновационного бизнеса, форсайтное мышление и академический подход", - сказала Чупшева.

По ее словам, сегодня перед обществом стоят новые вызовы: технологические, климатические, социальные, которые "заставляют задуматься о том, каким мы видим наше будущее и какими хотим увидеть в этом будущем себя, нашу страну". Восстановление экологического баланса, переход к безуглеродной экономике, новая энергетика, новая индустрия и новые рынки - это вопросы, по которым нужно сообща выработать соответствующие решения, отметила глава АСИ.

Она добавила, что в ходе конгресса предстоит понять, "как российский бизнес, наука и государство могут вместе ответить на долгосрочные вызовы будущего и найти решения для прикладных технологических задач".

Опыт реализации инновационных проектов

Чупшева также рассказала, что в рамках НТИ удалось накопить опыт по успешной реализации и поддержке инновационных проектов.

"Беспилотные автомобили, искусственный интеллект, большие данные, новые материалы - перечислять направления, где у российских компаний есть практические достижения мирового уровня, можно долго. В последние несколько лет благодаря системной работе в рамках НТИ нам действительно удалось создать новые компании и вывести их на глобальные рынки", - сказала она.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет". В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".