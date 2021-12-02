Счетная палата отметила риски ограничения конкуренции при создании "Роскадастра"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ увидела риски ограничения конкуренции в сфере кадастровых работ в случае создания новой публично-правовой компании "Роскадастр". Об этом говорится в заключении Счетной палаты, размещенном в системе обеспечения законодательной деятельности.

"Совмещение ППК "Роскадастр" функций органов власти и хозяйствующих субъектов на конкурентных товарных рынках, в том числе при проведении кадастровых работ, создают риски ограничения конкуренции, препятствования их развития", - говорится в заключении.

Также в заключении отмечается, что в законопроекте отсутствуют положения по финансированию "Роскадастра" при выполнении государственных функций и полномочий. Счетная палата обращает внимание, что создание ППК "Роскадастр" предполагается с 1 января 2022 года. "Однако указанная реорганизация может потребовать значительного времени, что создает риски ненадлежащего исполнения передаваемых полномочий. В этой связи полагаем целесообразным предусмотреть в законопроекте переходные положения при введении в действие предлагаемых им решений", - добавляется в заключении.

В Счетной палате считают, что законопроект требует доработки до его рассмотрения Госдумой во втором чтении.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона о создании публично-правовой компании "Роскадастр" через реорганизацию подведомственных учреждений Росреестра - ФГБУ "ФКП Росреестра" и ФГБУ "Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных" и акционерных обществ "Роскартография" и "Ростехинвентаризации - БТИ". В Росреестре отмечали, что новая компания будет вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах, займется геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, научной и исследовательской деятельностью. Роскадастр станет оператором информационных систем Росреестра.

По мнению Росреестра, объединение четырех организаций в публично-правовую компанию позволит сократить сроки оказания услуг, увеличить количество услуг ведомства в электронном виде и повысить эффективность использования земельных ресурсов и вовлечение территорий для строительства жилья.