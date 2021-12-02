Счетная палата предложила создать единый реестр должников федерального бюджета

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Счетная палата предлагает создать единый реестр должников федерального бюджета. Это позволит федеральным органам исполнительной власти качественно вести учет дебиторской задолженности, а также будет стимулировать должников выплачивать долги в срок, говорится в отчете ведомства.

"Создание реестра целесообразно для осуществления качественного учета дебиторской задолженности в каждом ГАДБ (главном администраторе доходов бюджета - прим. ТАСС), и в перспективе использование сведений из реестра может являться стимулом для побуждения должников к своевременной уплате долга перед федеральным бюджетом", - отмечается в документе.

Уточняется, что при создании реестра потребуется определение минимального размера просроченной дебиторской задолженности, сведения о которой подлежат включению в него.

По словам аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина, объем дебиторской задолженности федеральных органов исполнительной власти постоянно увеличивается с 2015 года.

"Проанализировав бюджетную отчетность, мы констатировали неудовлетворительную работу с дебиторской задолженностью, объем которой с 2015 года постоянно увеличивался, составив в 2020 году 2,6 трлн рублей, или 137% уровня 2015 года. При этом управление этими долгами велось за счет их списания с балансового учета, а не за счет мер по их своевременному взысканию и предупреждению", - приводит пресс-служба ведомства слова аудитора.

По данным Счетной палаты, к росту объема дебиторской задолженности привело несовершенство нормативно-правовой базы и формальное отношение органов исполнительной власти к принятию "дорожных карт" по борьбе с ней.

Ведомство предлагает правительству поручить Минфину рассмотреть вопрос о создании единого информационного реестра должников федерального бюджета до 1 января 2023 года.