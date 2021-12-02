Рекультивацию 100 га свалок проведут в Арктике по проекту "Чистая страна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Свалки общей площадью 100 га будут рекультивированы на арктических территориях до 2024 года. Работы пройдут по федеральному проекту "Чистая страна", сообщил в четверг министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пленарном заседании "Арктика в центре внимания: государственная политика и общественный интерес" XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

"К 2024 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" будет проведена рекультивация 100 га свалок, что улучшит качество жизни более 700 тыс. человек", - сказал он.

Чекунков отметил, что в Арктике по нацпроекту "Экология" уже рекультивированы девять несанкционированных свалок и три особо опасных объекта. Также министр напомнил, что в этом году Минвостокразвития совместно с госкорпорацией "Росатом" разрабатывает дорожную карту подъема двух объектов с отработавшим ядерным топливом из вод Северного Ледовитого океана. "Важное значение для развития Арктики играет экологический баланс", - отметил министр.

Кроме того, на территории АЗРФ реализуется проект "Чистая Арктика". За 2021 год по нему в арктических регионах страны было собрано более 1,5 тыс. тонн отходов - бочек с топливом, покрышек, пластика, древесины. Экспедиции и работы по устранению загрязнений прошли в Мурманской и Архангельской областях, в Красноярском крае и Якутии, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Республиках Коми и Карелия. С июля в проекте приняли участие больше 2,2 тыс. волонтеров. Заявки на участие подали больше 3 тыс. человек, все они вошли в большой добровольческий резерв уже на следующий год.

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы. Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.