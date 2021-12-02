Заксобрание Калужской области приняло бюджет региона на 2022 год

КАЛУГА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калужской области на очередном заседании в четверг приняли в окончательном чтении закон о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Доходы составят 73,8 млрд рублей при расходах в 79,6 млрд рублей, дефицит прогнозируются в объеме 5,8 млрд рублей или 7,8%, сообщила пресс-служба заксобрания.

"Доходы региональной казны составят 73,8 млрд рублей. Расходы - 79,6 млрд. <...> Бюджет сохранит социальную направленность. Расходы на социальные нужды составят 62%", - говорится в сообщении на сайте заксобрания.

Дефицит прогнозируется в объеме 5,8 млрд рублей или около 7,8% от объема доходов.

Законопроект был рассмотрен в первом чтении 18 ноября, за прошедшее время в него были внесены поправки, поступившие от губернатора, так, дополнительно распределено более 4 млрд рублей. Увеличено финансирования, в том числе подпрограммы "Чистая вода", программ обеспечения жильем детей-сирот и ряда других направлений. "С 5,3 до 6,7 млрд рублей увеличен дорожный фонд на 2022 год. На реконструкцию и строительство очистных сооружений в Ермолино Боровского района и Кирове главой региона предложено выделить дополнительно 168 млн рублей", - приводит пресс-служба слова председателя заксобрания Геннадия Новосельцева.

Доходы бюджета Калужской области в 2021 году с учетом внесенных в октябре изменений составляют 70,8 млрд рублей, расходы - 75,2 млрд рублей, объем дефицита - 4,4 млрд рублей или около 6,2% от доходов.