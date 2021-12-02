Свердловские власти разрешили подрядчикам изменять стоимость госконтрактов из-за роста цен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Свердловской области приняло порядок изменения стоимости государственных контрактов из-за существенного роста цен на строительные материалы. Постановление утверждено 2 декабря на заседании регионального комитета министров под руководством главы региона Евгения Куйвашева.

"Принятие этого постановления в Свердловской области позволит подрядчикам продолжить выполнение работ по государственным контрактам и создаст возможность сгладить негативное влияние непредвиденного роста цен. При этом изменение существенных условий контракта не должно приводить к увеличению срока его исполнения или цены контракта более чем на 30%", - цитирует департамент информационной политики регионального министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова.

Также документ предусматривает, что решение об изменении стоимости контракта будет принимать специальная рабочая группа. Это позволит оперативно принимать решение о проведении повторной госэкспертизы проектной документации. По данным министерства строительства и развития инфраструктуры, сегодня в Свердловской области отсутствуют объекты госзаказа, строительно-монтажные работы по которым были бы остановлены из-за роста стоимости строительных ресурсов в 2021 году.

Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы в РФ подорожали на 26%. В то же время по сравнению с августом 2020 года их стоимость увеличилась на 30%. Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. При этом правительство рекомендовало регионам России принять аналогичные нормативные акты для региональных и муниципальных контрактов.