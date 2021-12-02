Власти учтут вопросы экологической безопасности при создании ОЭЗ в Белгородской области

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вопросы экологической безопасности, интересы жителей Белгородской области, прежде всего, учтут при создании особой экономической зоны в регионе (ОЭЗ), сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор области Вячеслав Гладков.

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Белгородской области особую экономическую зону в июле 2021 года. Ранее власти региона отмечали, что создание ОЭЗ позволит привлечь более 250 млрд рублей инвестиций и создать 1,3 тыс. рабочих мест. Потенциальными резидентами ОЭЗ могут стать "Металлинвест" и Новолипецкий металлургический комбинат.

"Сейчас идет техническая работа с федеральными министерствами, готовится заявителем технико-экономическое обоснование, есть порядок формирования данной [особой экономической] зоны, мы сопровождаем этот проект. Вопрос экологической безопасности должен в этом проекте занимать особо важную роль, это огромный запрос со стороны населения, ответственность на уровне региональной власти. Мы эту ответственность разделяем и будем доводить, соблюдать интересы жителей в этом проекте", - сказал Гладков.

По словам Гладкова, также решение задачи по обеспечению экологической безопасности станет одной из главных при расширении перерабатывающих производств в регионе. Среди ближайших крупных проектов - расширение перерабатывающего производства компании Bonduelle, соглашение об этом планируется подписать в феврале 2022 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.