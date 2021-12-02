Холдинг Усманова вышел из капитала VK

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Холдинг USM продал пакет акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "СОГАЗ". Об этом говорится в сообщении компании.

"Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосующих акций компании. В "МФ Технологии" USM принадлежало через ПАО "МегаФон" 45%. В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK был продан группе "СОГАЗ". Сумма сделки не раскрывается", - говорится в сообщении.

Основатель USM Алишер Усманов отметил, что акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории холдинга. "Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем", - добавил он.

По словам генерального директора USM Ивана Стрешинского, холдинг сохраняет участие в телекоммуникационном бизнесе, сопутствующих цифровых проектах, а также в области маркировки и прослеживаемости товаров.

В свою очередь, гендиректор "Мегафона" подчеркнул, что взаимодействие с VK стало важным элементом цифровой трансформации компании.

"Среди главных конкурентных преимуществ группы VK самые популярные социальные сети и коммуникационные сервисы. Мы рассматриваем участие в капитале АО "МФ Технологии" как перспективную стратегическую инвестицию. Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK. Отмечу, что в результате сделки между акционерами "МФ Технологии" не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах", - отметил председатель совета директоров "СОГАЗ" Алексей Миллер.