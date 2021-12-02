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"Северсталь" договорилась о продаже "Воркутаугля" "Русской энергии" за 15 млрд рублей

В компании сообщили, что покупатель планирует осуществить финансирование сделки за счет собственных и заемных средств

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Северсталь" подписала обязывающее соглашение с компанией "Русская энергия" о продаже своего угольного актива "Воркутауголь" за 15 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Северстали".

"Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года после получения соответствующих разрешений со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ, а также выполнения ряда прочих условий", - говорится в сообщении.

Финансирование сделки покупатель планирует осуществить за счет собственных и заемных средств, отметили в "Северстали".

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