Вьетнамская компания построит под Калугой ферму на 6 тыс. голов КРС

КАЛУГА, 2 декабря. /ТАСС/. Вьетнамская компания TH Group построит в Калужской области ферму суммарно на 6 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), а также животноводческий комплекс и завод по переработке молока. Первую очередь фермы на 1,2 тыс. голов КРС планируется открыть весной 2022 года, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша по итогам встречи в Москве с президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком и представителями вьетнамской делегации.

"Уже весной планируется запустить первую очередь (на 1 200 голов КРС - прим. ТАСС) фермы с общим плановым поголовьем в 6 000 голов. Еще два проекта компании в нашем регионе - строительство животноводческого комплекса в Хвастовичском районе, а также завода по переработке молока в Боровском районе. Мы готовы оказывать нашим вьетнамским партнерам всю необходимую поддержку, чтобы планы были реализованы. Это позволит Калужской области приблизиться к важной цели - производству 1 млн литров молока в год", - сообщил Шапша, не уточнив предполагаемый объем инвестиций.

По его словам, реализация проектов вьетнамской компании TH Group была одной из тем переговоров президента России Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком. "Сегодня этот вопрос был в числе приоритетных во время нашей рабочей встречи с Нгуен Суан Фуком и представителями вьетнамской делегации. <...> Это позволит Калужской области приблизиться к важной цели - производству 1 млн литров молока в год", - отметил Шапша.

Губернатор добавил, что также среди перспективных направлений сотрудничества с вьетнамской стороной - развитие взаимного товарооборота, подготовка специалистов для атомной отрасли, разработки в области ядерных технологий, медицины. "В прошлом году Вьетнам среди наших внешнеторговых партнеров занял четвертое место. Двусторонний товарооборот достиг 315 млн долларов. Всего за три года он увеличился в 10 раз", - резюмировал Шапша.