Госсобрание Республики Марий Эл приняло бездефицитный бюджет на 2022 год

ТАСС, 2 декабря. Республиканский бюджет на 2022 год и плановый на 2023-2024 годы принят Госсобранием Марий Эл. Предполагается, что бюджет в 2022 году будет бездефицитным, его доходы составят 44,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба главы региона в четверг.

"На 2022 год принят бездефицитный республиканский бюджет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доходы республиканского бюджета на 2022 год составят 44,3 млрд рублей, на 2023 год - 43 млрд рублей, 48,4 млрд рублей на 2024 год. Расходы на 2022 год составят в размере 44,3 млрд рублей, на 2023 - 42,2 млрд рублей, и в 2024 году - 47,6 млрд рублей. При этом более 62% расходов будет направлено на отрасли социальной сферы, отмечает пресс-служба.

Кроме того, для снижения долговой нагрузки республиканский бюджет на 2023 год запланирован с профицитом в размере 797,9 млн рублей, на 2024 год - 801,6 млн рублей.

Пресс-служба со ссылкой на министра финансов республики Алексея Торощина, отмечает, что основные приоритеты республиканского бюджета связаны с реализацией национальных проектов.

Марий Эл входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем, Псковской и Курганской областями.