В России появится экосистема в индустрии упаковки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Упаковочная компания "Поликап", сервис управления отходами Ubirator и экспертное бюро "БС Энерго" договорились о создании экосистемы, включающей в себя этапы производства и реализации экологичной упаковки, ее сортировки, переработки и вторичного использования. Соглашение об этом подписано в четверг на круглом столе "Поддержка предпринимательства по внедрению эффективных экологических инициатив в сфере моды и экономики замкнутого цикла", передает корреспондент ТАСС.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор "БС Энерго", общественный уполномоченный по вопросам экологии при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаил Замарин, генеральный директор Ubirator Никита Никишкин и генеральный директор, основатель компании "Поликап" Петр Кабин.

"Суть соглашения в том, чтобы совместными усилиями распространять, увеличивать потребление этого продукта (упаковка без слоя пластика "Поликап" - прим. ТАСС) и сразу же замыкать всю цепочку, отправляя впоследствии отходы от этих стаканчиков на эту переработку", - сказал Никишкин. Он отметил, что когда материал неоднородный, возникают проблемы с его переработкой в новый продукт. Зачастую единственный вариант в данном случае - захоронение или термическое обезвреживание таких отходов, добавил Никишкин.

Как пояснил Кабин, "Поликап" занимается упаковкой без слоя пластика (крышки и стаканы). "Мы себя стараемся позиционировать, и как раз подписание этого соглашение нас продвинет в этом плане, не как упаковочную компанию, а как компанию, которая выстраивает экосистему, так как с точки зрения вторичной переработки картон является отличным материалом. <…> Мы очень ориентированы на бизнес, мы понимаем, что эко-история должна быть выгодна предпринимателям, в данном случае - кофейням", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Ubirator, цель соглашения - содействие в развитии рынка упаковки без использования пластика. Для этого планируется замещать одноразовую пластиковую и комбинированную (бумага и пластик) посуду полностью бумажной и пригодной для переработки. Также планируется реализовать такие меры, как улучшение процесса сортировки отходов, вовлечение в экосистему ее потребителей, а также использование и прием вторичного сырья из упаковки у перерабатывающих предприятий.

В пресс-службе отметили, что каждая компания участвует в производственной цепочке в рамках своей компетенции. "Поликап" занимается производством бумажных стаканов без слоя пластика и крышек из формованной целлюлозы для кофе для кофе навынос, Ubirator агрегирует и вывозит полезное сырье и фракции на объекты заготовки, "БС Энерго" отвечает за создание инфраструктуры для сортировки ТКО и просветительскую деятельность, подчеркнули в пресс-службе.