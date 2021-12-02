Регионы смогут направлять средства от реструктуризации кредитов на борьбу с пандемией

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Регионы России с 2022 года смогут направлять высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов средства на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В 2022 году предусмотрена возможность направления средств от реструктуризации бюджетных кредитов на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

Со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина поясняется, что снижение ограничения по использованию реструктурированных бюджетных кредитов предусмотрено № 384-ФЗ. "Теперь у субъектов появилась возможность превышать предельный размер дефицита своего бюджета на сумму бюджетных ассигнований, направленных на реализацию новых инвестпроектов по развитию инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Поясняется, что правкомиссия одобрила изменения в сводный перечень новых инвестиционных проектов, реализуемых с использованием инструмента реструктуризации бюджетных кредитов. "Сегодня у нас на рассмотрении 136 инвестпроектов от 31 региона. Проекты направлены на строительство объектов инфраструктуры, и наиболее популярными сферами инвестирования являются транспортная, энергетическая и коммунальная", - цитирует Хуснуллина пресс-служба.

По словам вице-премьера, при реализации проектов общий объем высвобождаемых на развитие инфраструктуры средств составит 67,8 млрд рублей. При этом будут привлечены внебюджетные инвестиции в объеме 938 млрд рублей. Проектами предусмотрено создание порядка 53 тыс. рабочих мест.

В 2020 году правительство продлило период погашения задолженности по бюджетным кредитам. Регионы смогли направлять высвобождаемые в результате реструктуризации средства на создание инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов. Кроме того, механизм позволяет снижать задолженность регионов по бюджетным кредитам в размере поступающих в федеральный бюджет налогов от реализации проектов.