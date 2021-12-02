Атомный ледокол "Сибирь" должен выйти в море в январе 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220, согласно графику, должен выйти в Карское море в первой декаде января 2022 года. Процедура передачи судна заказчику планово должна пройти 15 декабря этого года, рассказал журналистам в четверг глава Дирекции Северного морского пути, заместитель генерального директора ГК "Росатом" Вячеслав Рукша.

"Атомный ледокол "Сибирь" должны были принять в эксплуатацию в августе этого года с учетом перенесенных сроков. Надеюсь, что выявленный на нем дефект за суток 8-10 Балтийский завод поменяет, по крайней мере, график такой. 10 декабря выход еще на дополнительные ходовые, там по программе 3-5 суток. 15 числа, если все будет хорошо, можно начинать оформлять бумаги. Надеюсь, что ледокол появится в первой декаде января уже в Карском море", - сказал Рукша на площадке XI Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Петербурге.

Как отметил заместитель гендиректора ГК "Росатом", следующий ледокол серии 22220, "Якутия", согласно планам, должен быть готов в декабре 2024 года, однако из-за возможных задержек с поставками турбин, сроки реализации могут сдвинуться. Еще один ледокол, "Чукотка", рассчитывают запустить в эксплуатацию в декабре 2026 года.

Атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Головной атомный ледокол проекта 22220, "Арктика", был передан "Росатому" в октябре 2020 года. В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются четыре серийных атомохода данного проекта - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы. Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.