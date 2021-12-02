Число фишинговых атак в III квартале 2021 года выросло в семь раз

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Количество фишинговых атак на клиентов финансовых организаций выросло в III квартале 2021 года более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из материала Банка России.

В период с июля по сентябрь 2021 года наблюдался рост числа атак почти по всем их типам, за исключением атак с использованием уязвимостей программного обеспечения (уменьшение почти в два раза). Наибольший рост показали фишинговые атаки на клиентов финансовых организаций, при которых мошенники получают конфиденциальные данные пользователей от них самих, - в 7,3 раза, их число увеличилось почти до 2 тыс. с 273 атак в III квартале 2020 года.

При этом в абсолютных цифрах преобладают атаки с использованием методов социальной инженерии, когда мошенники побуждают граждан к самостоятельному проведению операций путем обмана или злоупотребления доверием. Регулятор в III квартале зафиксировал более 12,2 тыс. таких случаев, что 2,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Количество атак с использованием программного обеспечения увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 1,2 раза, до 107 случаев.