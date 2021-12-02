Международные резервы РФ за неделю снизились до $619,8 млрд

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 26 ноября 2021 года составили $619,8 млрд, снизившись за неделю на $6,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным на 19 ноября, объем резервов составлял $626,3 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.