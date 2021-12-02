Бюджет Карачаево-Черкесии на 2022 год приняли в первом чтении

ЧЕРКЕССК, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии в четверг одобрили в первом чтении проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. с дефицитом на уровне 479 млн рублей.

Основные параметры республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом поправок в первом чтении поддержали 34 человека, против проголосовали пятеро, воздержался один депутат.

"С учетом привлечения инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 890 млн рублей и необходимого соблюдения условий, установленных дополнительными соглашениями, проект бюджета сформирован в 2022 году с дефицитом в 479 млн рублей. В 2023 и 2024 гг. прогнозируется профицит, средства будут направляться на погашение государственного долга", - сказал в ходе сессии парламента министр финансов республики Вадим Камышан.

Он отметил, что государственный долг региона на 1 января 2023 года составит 5,6 млрд рублей. Доходы бюджета с учетом поправок к первому чтению определились: на 2022 год - 32,6 млрд рублей, 2023 год - 30 млрд рублей, 2024 год - 32,6 млрд руб. Расходы бюджета в 2022 году составят 33,1 млрд, в 2023 году - 29,7 млрд рублей, в 2024 году - 32,1 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на 2021 год планировались на уровне более 30,199 млрд рублей, расходы - 30,118 млрд рублей, профицит - на уровне 80,2 млн рублей. Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2020 год был сформирован по республиканскому бюджету в объеме 6,6 млрд рублей.