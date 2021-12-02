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Ситуация вокруг компании "Рольф"

Moody's понизило рейтинг "Рольфа" до В1 с возможностью дальнейшего снижения

Рейтинг пересмотрен на фоне иска Генпрокуратуры к автодилеру и его основателю Сергею Петрову на 12,85 млрд рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг российского автодилера "Рольф" до В1 с Ba3, а также направило все рейтинги на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг пересмотрен на фоне иска Генеральной прокуратуры РФ к "Рольфу" и основателю компании Сергею Петрову на сумму 12,85 млрд рублей. Химкинский суд Московской области начнет рассмотрение иска Генпрокуратуры 14 декабря.

"Рассматриваемое понижение рейтинга до B1 отражает мнение Moody's о том, что иск, который теперь нацелен не только на бывшего владельца "Рольф", но и на саму компанию как сообвиняемого, создает для "Рольфа" ситуацию повышенной неопределенности, которая потенциально может привести к сбоям в работе, повышенных требований к оборотному капиталу и ограничениях ликвидности, возникающих из-за потенциально ограниченного доступа к капиталу по привлекательной цене", - отмечается в сообщении.

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Ранее сообщалось о блокировке судебными приставами одного из счетов "Рольфа" в рамках расследования дела.

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РоссияСитуация вокруг компании "Рольф"
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