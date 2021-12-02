ВТБ с начала года отразил более 1 млн мошеннических атак

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ с начала года отразил более 1 млн атак мошенников, защитив более 14 млрд рублей клиентских средств, сообщается в пресс-релизе ВТБ со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

"По итогам 11 месяцев ВТБ защитил средства клиентов на сумму более 14 млрд рублей от хищения - это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период банк отразил более 1 млн атак на средства клиентов, что на 10% превышает уровень 2020 года. Спасти удалось средства более 80 тыс. клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тыс. рублей в среднем на каждого из них", - цитирует пресс-служба слова Печатникова.

При этом в ноябре ВТБ зафиксировал четырехкратный рост числа обращений клиентов о мошеннических звонках. Злоумышленники использовали в том числе новые способы обмана аудитории - с применением роботизированного обзвона, уточнили в банке. Так, злоумышленники лично или с помощью автоинформатора сообщали клиентам о якобы смене номера телефона или об оформлении кредита в банке.

Наибольшее число попыток злоумышленников в расчете на одного пользователя мобильного приложения зафиксировано в Московской, Ленинградской и Магаданской областях. В топ-10 регионов, где мошенники ведут себя наиболее активно, вошли республики Адыгея и Бурятия, а также Санкт-Петербург, Еврейский автономный округ, Хабаровский край, Москва и Свердловская область. В перечне самых "спокойных" территорий оказались Кабардино-Балкария, Мордовская, Чувашская и Удмуртская республики, Кировская область, Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ, уточнили в ВТБ.

Ранее сегодня Банк России отчитался о мошеннических операциях за III квартал текущего года, сообщив, что за этот период злоумышленники пытались похитить у граждан 3,2 млрд рублей, из них лишь 7,7% удалось вернуть. В прошлом году в III квартале доля возмещенных средств составила 13,1%. Всего за июль - сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал более 256 тыс. случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.