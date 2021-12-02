Курские депутаты приняли бюджет региона на 2022 год с ростом на 11% к первому чтению

КУРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы на заседании 2 декабря приняли бюджет региона на 2022 год c дефицитом около 17% к уровню доходов, объем которых в сравнении с первым чтением увеличился на 11% - до 72,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Курской областной думы приняли бюджет региона на 2022 год в первом чтении в ноябре 2021 года, запланировав доходы на уровне около 65 млрд рублей, расходы - свыше 76 млрд рублей. Дефицит областного бюджета планировался в 11 млрд рублей, или около 17% к уровню доходов.

"Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год планируется в сумме 72,86 млрд рублей - с ростом к первому чтению на 7,4 млрд, или на 11%. Расходы запланированы в сумме 83,934 млрд рублей - с ростом к первому чтению на 7,4 млрд (10%). Дефицит областного бюджета остается на уровне 11,847 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Увеличение доходной части бюджета связано с уточнением суммы федеральных трансфертов, налоговых и неналоговых поступлений. По словам первого заместителя председателя Курской областной думы Николая Жеребилова, ко второму чтению депутаты увеличили расходы на все социальные направления. В 2022 году из бюджета региона на сферу образования планируется направить 22 млрд рублей, на здравоохранение - около 8 млрд рублей, увеличены бюджетные ассигнования на национальную экономику, ЖКХ, охрану окружающей среды, спорт, поддержку муниципальных образований.