Григоренко: реформа лицензирования со временем охватит сферы, связанные с жизнью граждан

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Реформа лицензионно-разрешительной деятельности со временем охватит сферы, которые сопряжены с вопросами жизни и здоровья человека. Об этом заявил в четверг журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы до конца 2021 года к цифровому взаимодействию с бизнесом перейдут 18 федеральных органов власти с 41 видом лицензий. Это более 600 тыс. лицензий, что составляет более 90% от общего количества действующих в данный момент лицензий.

"Оставшиеся 10% - самые консервативные, "тяжелые" виды лицензий. Речь идет о видах деятельности, которые так или иначе сопряжены с жизнью и здоровьем человека либо с безопасностью. Поэтому пока мы полностью не отладим, не отшлифуем существующие правила и процедуры, мы к ним не подходим. Но это не значит, что там нечего реформировать и упрощать, просто это более тонкая работа. Я думаю, что мы туда подойдем", - сказал Григоренко, пояснив, что этот вопрос может быть рассмотрен к концу следующего года, поскольку стоит задача сделать максимальным охват реформой.

При этом и бизнес, и государственные органы должен подтвердить необходимость этих изменений, добавил он.