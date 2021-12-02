Расходы на медицину в Белгородской области планируют увеличить на 25% в 2022 году

БЕЛГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Расходы на здравоохранение в Белгородской области в 2022 году планируют увеличить на 25,5% по сравнению с 2021 годом - до 24,799 млрд рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Белгородской облдумы по итогам "нулевых чтений" областного бюджета.

"В проекте закона об областном бюджете на здравоохранение на будущий год предусмотрены расходы в общей сумме 24,799 млрд рублей. Из них 22,948 млрд рублей - средства областного бюджета. Прирост за счет средств областного бюджета к 2021 году составляет 25,5%", - приводит пресс-служба слова главы департамента здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова.

Почти 5,9 млрд рублей власти планируют направить на зарплаты медиков, около 5 млрд рублей - на покупку лекарств и изделий медицинского назначения, а также обеспечение льготников лекарственными препаратами. Увеличение затрат на 47,5% ожидается на покупку орфанных препаратов, в 2022 году на эти цели хотят выделить 218 млн рублей. "Это достаточно серьезная сумма, хороший прирост выделяемых средств", - приводит пресс-служба слова уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области Галины Пятых.

Более 2 млрд рублей направят на борьбу с коронавирусом, деньги пойдут на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для диагностики и лечения пациентов в стационарных условиях, а также на оснащение медицинским оборудованием вновь создаваемых в регионе двух ковидных госпиталей. В бюджете на 2022 год также закладывается около 30 млн рублей для углубленной диспансеризации тех, кто перенес коронавирус.

"Опыт "нулевых" чтений показал, что расширение круга участников такого диалога позволяет лучше увидеть риски правоприменения, учесть мнения различных сторон и, соответственно, сделать законопроект более выверенным и точным", - резюмировал председатель думской межведомственной комиссии по здравоохранению и социальной политике Владимир Евдокимов.