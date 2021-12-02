Глава Минвостокразвития призвал крупный бизнес участвовать в проекте "Чистая Арктика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков призвал крупные компании, работающие на территории арктических регионов, принять участие в проекте "Чистая Арктика".

"Мы будем бороться за привлечение и новых волонтеров, и за их комбинацию, за то, чтобы эта инициатива послужила катализатором к участию крупнейших хозяйствующих субъектов, крупнейших компаний, которые работают в Арктике. Уже отмечал роль "Норникеля" в этом и очень хотел бы видеть других крупных игроков этого рынка. <...> Все, кто в Арктике зарабатывает прибыль, все по мере сил, по мере возможностей, по мере ресурсов должны принять участие в этой работе", - сказал он на рабочей сессии XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

Он отметил, что в защите природы Арктики от техногенного воздействия необходимо активное участие бизнеса. В 2021 году участие в проекте приняли компания "Норильский никель" и РЖД.

В 2021 году по проекту "Чистая Арктика" в арктических регионах страны было собрано более 1,5 тыс. тонн отходов: бочек с топливом, покрышек, пластика, древесины. Экспедиции и работы по устранению загрязнений прошли в Мурманской и Архангельской областях, в Красноярском крае и Якутии, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Республиках Коми и Карелия. С июля в проекте приняли участие больше 2,2 тыс. волонтеров. Заявки на участие подали больше 3 тыс. человек, все они вошли в большой добровольческий резерв уже на следующий год.

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы. Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.