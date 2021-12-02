ВШЭ и организация ООН договорились вместе работать над развитием конкуренции

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) договорились о сотрудничестве в области защиты конкуренции. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"Международный центр конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ и ЮНКТАД подписали меморандум о взаимопонимании. Цель соглашения - развитие методологического и научного сотрудничества между Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Высшей школой экономики в области защиты конкуренции с фокусом на проблемах трансграничных картелей", - говорится в сообщении.

Стороны договорились развивать образовательные и исследовательские программы, выпускать научные публикации, проводить совместные мероприятия и продолжать экспертное сотрудничество в рамках рабочей группы ЮНКТАД по борьбе с трансграничными картелями.

"Что такое картель сегодня и как с ним бороться в условиях глобальной цифровой экономики? Эта проблема остро стоит перед группой ЮНКТАД по трансграничным картелям, и я надеюсь, что в рамках работы по подписанному соглашению мы на площадке ООН сможем ответить на вопрос, каким должно быть новое антикартельное законодательство", - рассказал директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ, директор Института права и развития ВШЭ - Сколково Алексей Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь руководитель отдела по конкурентной политике и защите прав потребителей ЮНКТАД Тереза Морейра, которую цитирует пресс-служба ВШЭ, отметила, что пандемия способствовала росту международного сотрудничества в сфере антимонопольного регулирования. "Наше соглашение с ВШЭ только подтверждает это. Мы уже ведем плодотворную работу с Международным центром конкурентного права и политики БРИКС в рамках рабочей группы ЮНКТАД по трансграничным картелям и надеемся на продолжение успешной кооперации, в том числе и с фокусом внимания на проблемах цифровой экономики", - сказала Морейра.