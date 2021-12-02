"Газпром" продолжает бронировать мощности для транзита газа через Польшу на сутки вперед

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Газпром" вновь забронировал треть предложенных мощностей для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на 3 декабря. Это следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако "Газпром" забронировал только 31,4 млн куб. м.

Ранее "Газпром" не стал заранее заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. Холдинг предпочел посуточно бронировать на аукционе треть мощностей по прокачке газа по Ямал - Европе.

При этом "Газпром" продолжает отказываться от бронирования дополнительных мощностей транзита газа через Украину. "Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 3 декабря в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона они остались невостребованными.

"Газпром" подает заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки.