Власти Финляндии и России обсуждают вопрос о сроках запуска поезда "Аллегро"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Финляндии и России в настоящее время обсуждают вопрос о сроках запуска поезда "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Об этом ТАСС сообщила в четверг генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо в кулуарах XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"Что касается "Аллегро", в настоящее время наши власти - Финляндии и России - обсуждают эти вопросы. А также компании - РЖД и наши железные дороги (финский железнодорожный концерн VR - прим. ТАСС) - тоже обсуждают это. Я не могу на этом этапе сказать, какое решение и когда [оно будет]", - сказала Ванамо, отвечая на вопрос, повлияет ли выявление в Финляндии первого случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" на сроки запуска поезда.

Как сообщили ТАСС в компании РЖД, "вопрос об открытии сообщения находится в компетенции органов государственной власти".

О том, что в Финляндии у одного человека выявлено заражение омикрон-штаммом, сообщил в четверг финский Национальный институт здравоохранения и социального развития. 25 ноября стало известно, что правительство Финляндии приняло решение о продлении введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах для целого ряда стран, в том числе для России, до 19 декабря. Речь идет прежде всего о приезде в туристических целях.