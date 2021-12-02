Масложировой союз призвал снизить пошлину на экспорт подсолнечного масла из России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Масложировой союз России полагает, что экспортную пошлину на подсолнечное масло нужно снизить, заявил на конференции глава союза Михаил Мальцев.

Согласно решению, принятому правительством РФ в апреле, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

"Те меры, которые в прошлом году были приняты, трансформировались в рыночный механизм - намного более эффективный, чем рыночное регулирование, но пока недостаточно эффективный. В этих условиях единственный путь для государства с точки зрения эффективности для экономики и потребителя - переход, наконец, к адресной поддержке. Мы считаем, что если бы не отмена этой пошлины и переход на адресную поддержку, то хотя бы ее перевернуть с 70% на 30%", - сказал он.

Мальцев напомнил, что в 2020 году российские аграрии получили рекордный урожай масличных в размере более 23 млн тонн. "При этом у нас начало сезона ознаменовалось тем, что все растениеводы просто сели на сырье, и не продают его. У нас рекордный урожай, и загрузка мощностей - 90%, несмотря на то, что мы прирастали последние два года мощностями", - сказал он.

В результате, по мнению Мальцева, отечественный АПК может столкнуться с перегрузом перерабатывающих мощностей и войти в следующий сезон с остатками продукции. "Такого не было на моей памяти никогда. Что это? Адаптация к пошлине не совсем ровная или психологический слом, я не знаю. Но на сегодняшний день пока развернуть этот тренд очень сложно", - отметил глава союза.

Мальцев добавил, что в связи с получением рекордного урожая масличных вырос и экспорт этой культуры, в 2021 году он может достичь $7 млрд против $5 млрд годом ранее. "Поэтому я надеюсь, мы этот этап турбулентности пройдем, перейдем к более эффективному [этапу] в следующем году. Мы, невзирая ни на что, будем наращивать объемы производства масличных, которые у нас из года в год растут и которые мы в состоянии их переработать, продав на мировом рынке по хорошей цене", - заключил он.