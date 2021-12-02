КРДВ поможет "Норникелю" в реализации экологических проектов и развитии туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики будет оказывать содействие ГМК "Норильский никель" в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие туризма и улучшение экологии. Соответствующее соглашение было подписано в четверг на форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Мы считаем, что это ключевое соглашение в региональной политике. Потому что оно охватывает практически все стороны в деятельности компании. <…> Корпорация, имея прекрасный опыт в реализации проектов, поможет нам в реализации инвестиционных, прежде всего экологических, проектов. Также окажет помощь в обеспечении квалифицированными кадрами для предприятий компании. Это направление в развитии источников возобновляемой энергии и, конечно же, туристические проекты", - сообщил журналистам по итогам подписания документа вице-президент ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев.

Он отметил, что инвестиционная программа компании предполагает вложение в различные проекты $30 млрд, из них $6 млрд предусмотрено для экологических проектов.

В свою очередь заместитель генерального директора Корпорации развития Николай Запрягаев отметил, что с компанией ведется сотрудничество в области развития туризма на Камчатке и Мурманской области. Кроме того, совместно с некоммерческой организацией "Наша Арктика" "Норникель" и КРДВ уже запустили кадровый проект "Арктический призыв", при реализации которого рассмотрят более 1 тыс. заявок на трудоустройство по рабочим специальностям для резидента Арктической зоны - заполярного филиала "Норникеля".

О форуме

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания, круглые столы. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.