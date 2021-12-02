Российские индексы 2 декабря торговались разнонаправленно

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг завершает торги в отрицательной зоне в условиях смешанного внешнего фона. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,3%, до 3947,54 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,18%, до 1690,13 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:42 мск снизился на 0,58%, до 73,69 рубля, евро - на 0,29%, до 83,38 рубля.

"С одной стороны, продолжает поступать информация о высокой вероятности эффективности вакцин против "омикрона", с другой стороны, риторика главы ФРС США говорит о повышении вероятности более быстрого ужесточения монетарной политики на фоне растущей инфляции", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Также против российского рынка играет и нефтяной фактор. Цены на "черное золото" ушли ниже отметки $70 за баррель.

Рынок акций

В четверг на российском рынке подрастали только отдельные бумаги. Так, поддержку индексы РФ получили от компаний нефтегазовой отрасли. "Давление со стороны дешевеющей нефти компенсировались новостями о продолжении наращивания нефтедобычи", - пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

На заседании ОПЕК+ в четверг было принято решение придерживаться ранее достигнутых договоренностей, а именно увеличить нефтедобычу на 0,4 млн баррелей в сутки, дабвил Александр Бахтин.

Таким образом, несмотря на откат нефтяных котировок, растут бумаги "Газпрома" (+1,2%) и "Роснефти" (+1,3%). На фоне дешевого рубля наиболее уверенно смотрятся бумаги "Сургутнефтегаза" (+3,9%) и "Татнефти" (+3,8%), рассказал Жильников.

Уверенный рост продемонстрировали и бумаги Mail (+4,7%) на фоне новостей о продаже USM 45% акций в капитале "МФ Технологии", контролирующей 57% голосов VK (бывшая Mail.ru Group), добавил эксперт.

Активный рост показали и акции "Самолета" (+5,9%), "Русгидро" (+1,2%), ОВК (+3,8%). Сегодня произошел и заметный откат акций Ozon (-2,4%), МТС (-1,5%). В числе аутсайдеров среди ликвидных бумаг АФК "Система (-1%), которая в целом отчиталась неплохо, однако скорректированная чистая прибыль снизилась ввиду ранее представленных отрицательных результатов Ozon.

Прогноз на завтра

Завтра мы можем увидеть индекс Мосбиржи в районе отметки 3900 пунктов, считает Александр Бахтин. "При этом отечественной валюте удается укрепляться на фоне улучшения геополитического фона. Вчера стало известно о том, что уже в скором времени пройдет встреча главы МИД РФ и госсекретаря США. Тем не менее, потенциал дальнейшего укрепления рубля на таком внешнем фоне фактически близок к завершению", - добавил эксперт.

По прогнозам компании, завтра рубль будет торговаться в районе 73,5 рубля за доллар США.