"Дочка" Росатома расширила список партнеров в Европе в сфере вывода из эксплуатации ЯРОО

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Топливная компания Росатома ТВЭЛ будет сотрудничать с чешской Škoda JS a.s. и французскими D&S Groupe и Robatel Industries в области вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии, обращения с радиоактивными отходами (РАО) и демонтажа ядерно- и радиационно-опасных объектов (ЯРОО). Как сообщила в четверг пресс-служба ТВЭЛ, соответствующие соглашения топливная компания подписала на международной выставке World Nuclear Exhibition в Париже.

Вывод из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов является нормальной частью жизненного цикла любого ядерного объекта и представляет собой комплекс мероприятий, которые проводятся после окончательной остановки таких объектов. Задача этих мероприятий - исключить использование объектов по прежнему назначению и обеспечить безопасность работников, населения и окружающей среды.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ТВЭЛ, в настоящее время Росатом реализует проекты по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом в 20 странах мира. В 2019 году компания ТВЭЛ была определена единым интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ЯРОО и обращению с РАО. К 2021 году предприятия топливного дивизиона Росатома реализовали 39 проектов по выводу из эксплуатации ЯРОО и реабилитации территорий в России. В качестве отраслевого интегратора АО "ТВЭЛ" работает над укреплением позиций Росатома на глобальном рынке, представляя комплексное предложение со стороны российских и зарубежных предприятий, имеющих соответствующие компетенции и референции.

Škoda JS a.s. (Чехия) входит в группу "Объединенные машиностроительные заводы" (группа "Уралмаш-Ижора"). Компания - один из лидеров европейской атомной энергетики, стояла у истоков чехословацкого атомного проекта, обладает опытом строительства и сервиса атомных электростанций по всему миру. Общество "Шкода" было основано в 1859 году, 1956 годом датируется и начало работы компании в атомной энергетике. За время своего существования фирма поставляла инжиниринговые услуги, оборудование и сервис для АЭС, исследовательских реакторов и складов отработанного ядерного топлива в Центральной и Восточной Европе, Скандинавии, Франции, Германии, США и на Дальнем Востоке.

D&S Groupe (Франция) - группа компаний, входящих в альянс ALFALIANS. Занимается проектированием, управлением проектами, консалтингом в сфере вывода из эксплуатации ядерных объектов, обращения с отходами, ядерной и радиационной безопасности.

Robatel Industries (Франция) - управляющая компания, основной продукцией которой является проектирование и изготовление контейнеров для РАО и специализированного оборудования для ядерной промышленности.