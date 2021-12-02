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Пандемия COVID-19

Глава сети клиник "Омикрон" требует от ВОЗ запретить название нового штамма ковида

Генеральный директор сети Александр Падар заявил, что юристы положительно оценивают перспективу судебного разбирательства, поскольку ситуация может негативно сказаться на прибыли

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/, Руководство сети офтальмологических центров "Омикрон" подало судебный иск на Всемирную организацию здравоохранения с призывом запретить использование слова "омикрон" в контексте коронавирусной инфекции. Об этом в четверг заявил основатель и генеральный директор сети Александр Падар в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы требуем от ВОЗ прекратить использование слова "омикрон" в контексте коронавируса на территории Российской Федерации. Мы подали исковое заявление, потому что "омикрон" - это у нас зарегистрированный товарный знак как раз в области здравоохранения", - сказал он.

По словам Падара, юристы положительно оценивают перспективу судебного разбирательства, поскольку ситуация может негативно сказаться на прибыли. "Прошло четыре дня с момента публикаций об омикрон-штамме, и пока мы не получили каких-то убытков. Но если этот штамм действительно станет смертельным и его распространение примет масштабный эффект, то, конечно, это будут уже и финансовые потери", - пояснил глава сети.

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