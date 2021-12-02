Глава сети клиник "Омикрон" требует от ВОЗ запретить название нового штамма ковида

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/, Руководство сети офтальмологических центров "Омикрон" подало судебный иск на Всемирную организацию здравоохранения с призывом запретить использование слова "омикрон" в контексте коронавирусной инфекции. Об этом в четверг заявил основатель и генеральный директор сети Александр Падар в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Мы требуем от ВОЗ прекратить использование слова "омикрон" в контексте коронавируса на территории Российской Федерации. Мы подали исковое заявление, потому что "омикрон" - это у нас зарегистрированный товарный знак как раз в области здравоохранения", - сказал он.

По словам Падара, юристы положительно оценивают перспективу судебного разбирательства, поскольку ситуация может негативно сказаться на прибыли. "Прошло четыре дня с момента публикаций об омикрон-штамме, и пока мы не получили каких-то убытков. Но если этот штамм действительно станет смертельным и его распространение примет масштабный эффект, то, конечно, это будут уже и финансовые потери", - пояснил глава сети.