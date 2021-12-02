Объем валового регионального продукта в Карачаево-Черкесии вырастет на 15% к 2024 году

ЧЕРКЕССК, 2 декабря. /ТАСС/. Рост объема валового регионального продукта в Карачаево-Черкесии к 2024 году прогнозируется на уровне 15%, рассказала в четверг на сессии парламента зампред контрольно-счетной палаты республики Наталья Дудник.

"В 2021 году ожидаемый номинальный объем ВРП составит 98 млрд рублей. Индекс физического объема составит 100,3%, здесь мы видим небольшое увеличение. По динамике роста: валовый региональный продукт к 2024 году увеличится до 114,9%. По оценочным данным, основной рост будет наблюдаться в обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых, в деятельности по обеспечению электрической энергией и газом, паром и кондиционированием воздуха", - сказала Дудник.

Она отметила, что основной вклад в формирование внутреннего регионального продукта будут вносить промышленность, сельское хозяйство и строительство. В 2019 году объем ВРП составил 92 млрд рублей, на душу населения этот показатель составил 197,7 тыс. рублей. В структуре производства доминировало промышленное производство - более 43,4%, сельское хозяйство - 34,9% и строительство - 18,8%. По итогам 2020 года номинальный объем ВРП составил 90 млрд рублей, объем на душу населения составил 193,5 тыс. рублей. Снижение показателей власти связывают с распространением коронавирусной инфекции.