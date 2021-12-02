В Дагестане УФАС призвали проверить цены на газомоторное топливо

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Обоснованность высоких цен на газомоторное топливо проверит дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы России. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана.

Ранее власти Дагестана попросили владельцев АЗС снизить цены на топливо. Это связано с падением оптовых цен на российском рынке.

"Минэнерго и ЖКХ республики продолжает прорабатывать вопрос снижения стоимости СУГа на заправках. В УФАС по Республике Дагестан от имени врио министра энергетики и ЖКХ Дагестана Ризвана Мурадова направлено обращение о проведении проверок на предмет нарушения антимонопольного законодательства на рынке реализации СУГа, в том числе выражающегося в ценовом сговоре", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автомобили, использующие газ в качестве моторного топлива, распространены в республике, в связи с чем сложившаяся ситуация вызывает социальную напряженность.

"Министр призывает владельцев при формировании цен на СУГ руководствоваться ситуацией на оптовом рынке его реализации", - добавили в ведомстве.