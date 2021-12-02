Первый замглавы МВФ покинет свой пост в начале 2022 года

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото покинет свой пост в начале следующего года, на его место предложена кандидатура главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, которая ранее планировала покинуть организацию в январе 2022 года. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-службы фонда.

"И Джеффри, и Гита - замечательные коллеги. Мне грустно видеть, что Джеффри уходит, но в то же время я рада, что Гита решила остаться и взять на себя новые обязанности - стать заместителем директора-распорядителя", - приводит пресс-служба слова главы фонда Кристалины Георгиевой. В организации напомнили, что Гопинат, которая является профессором Гарвардского университета, планировала вернуться в это высшее учебное заведение. О ее назначении главным экономистом и руководителем аналитического департамента МВФ было объявлено в октябре 2018 года.

Предложенная Георгиевой кандидатура Гопинат подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ. В случае одобрения она начнет работу на новой должности с 21 января следующего года.

36-летний Окамото занял пост первого заместителя главы МВФ 30 марта 2020 года. До этого он был и.о. помощника главы американского Минфина по международным финансам и развитию. Его кандидатуру, как отмечает агентство Bloomberg, внес 45-й президент США Дональд Трамп. Администрация США традиционно выбирает кандидатуру на пост первого заместителя директора-распорядителя МВФ, которую в свою очередь официально принимает и представляет совету глава фонда.