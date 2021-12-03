"Удоканская медь" инвестировала более 1,5 млрд рублей в социальные объекты Забайкалья

ТАСС, 3 декабря. Компания "Удоканская медь" инвестировала более 1,5 млрд рублей в социальные объекты Забайкальского края, в том числе был построен и оборудован современный инфекционный модуль для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оператор премии "Звезда Дальнего Востока", номинантом которой стала "Удоканская медь".

"Социальная ответственность для "Удоканской меди" является одним из важных направлений работы. <…> Всего объем социальных инвестиций за время работы компании в регионе составит свыше 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Каларском округе Забайкальского края был построен и оборудован современный инфекционный модуль для больных COVID-19. На борьбу с коронавирусом компания выделила 280 млн рублей. Компанией также запланировано создание культурно-досугового центра с кинотеатром, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами, нового комплекса Каларской центральной районной больницы в рамках "Дальневосточной концессии".

Кроме того, благодаря реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди в Каларском округе Забайкальского края будет введен в строй горно-металлургический комбинат производимой мощностью до 15 млн тонн руды в год. Предприятие будет производить катодную медь и сульфидный концентрат с объемом производства 135 тыс. тонн меди в год. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется 2022 году.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, где была одобрена заявка инвестора на предоставление субсидии для обеспечения электроснабжения в рамках первой очереди строительства горно-металлургического комбината "Удокан" на сумму 1,7 млрд рублей.

Компания создала в Забайкалье 649 рабочих мест. Планируется, что после выхода комбината на проектную мощность общее количество новых рабочих мест составит около 3 тыс.

О премии

Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года в рамках фестиваля "Дни регионов Дальнего Востока в Москве". За это время лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока. Премия проводится при поддержке аппарата полпреда в ДФО, Минвостокразвития РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.