В США утвердили нормы о делистинге иностранных фирм за несоответствие требованиям аудита

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США завершила разработку новых правил в рамках одобренного в прошлом году закона, который позволяет лишить иностранную компанию доступа к американским биржам, если она не соответствует установленным Вашингтоном требованиям аудита. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении регулятора.

"SEC сегодня приняла поправки для окончательного определения правил, реализующих <...> требования в рамках Закона о подотчетности иностранных компаний (Holding Foreign Companies Accountable Act, HFCAA)", - сказано в сообщении.

"Комиссия и Совет по надзору за бухгалтерским учетом акционерных компаний (Public Company Accounting Oversight Board) продолжат работать вместе над обеспечением того, чтобы аудиторы иностранных организаций, выходящих на американские рынки капитала, играли по нашим правилам", - заявил глава SEC Гэри Генслер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

HFCAA был утвержден в США в прошлом году. Авторы этой законодательной инициативы заявляли, что она направлена, в частности, на ограничение размещения акций китайских корпораций на американских биржах, хотя закон распространяется на все международные компании. Законодатели США были обеспокоены тем, что комиссия не могла долгое время провести соответствующую проверку китайских компаний, имеющих доступ к американской бирже. Власти КНР по соображениям национальной безопасности неохотно разрешали зарубежным регулирующим органам получать информацию от местных фирм, которые проводят аудит этих компаний.

Согласно HFCAA, если компания в течение трех лет не способна удовлетворить требованиям аудита, она лишается доступа к бирже. Как отмечает телекомпанияCNBC, от компаний также требуется сообщать о том, контролируются ли они иностранным правительством.

В Пекине данный закон подвергли критике, заявив, что он фактически нацелен на создание барьеров для размещения акций корпорациями КНР на американских биржах. Как отметил в начале декабря прошлого года Комитет по контролю над ценными бумагами Китая, такие меры Вашингтона грозят вытеснением китайских компаний с американского рынка и "могут нанести серьезный удар по интересам инвесторов США".