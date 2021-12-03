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Пандемия COVID-19

Google снова перенес возвращение своих сотрудников в офисы из-за омикрон-штамма

Руководство заявило, что подождет следующего года для оценки решения о полноценном возвращении к офисному режиму работы

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Корпорация Google вновь отложила возвращение своего персонала в офисы в США из-за опасений относительно распространения омикрон-штамма коронавируса в стране. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

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По его сведениям, в новом письме к сотрудникам руководство заявило, что "намерено подождать следующего года для оценки" решения о полноценном возвращении к офисному режиму работы. Ранее в компании планировали обязать своих работников проводить три дня в неделю в офисе с 10 января 2022 года.

Как отмечает агентство, в последнее время все больше сотрудников стали добровольно возвращаться на свои рабочие места - почти 40% американского персонала Google приезжали в офисы компании за прошедшие несколько недель.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в США был зафиксирован в среду в штате Калифорния, на территории которого располагается штаб-квартира Google. Пациент, у которого обнаружено заражение, вернулся в США из поездки в ЮАР 22 ноября. Положительный тест он сдал 29 ноября. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний подчеркнули, что пациент с омикрон-штаммом был полностью вакцинирован от коронавируса и сейчас находится на изоляции. У него слабовыраженные симптомы заболевания. После этого еще несколько случаев заражения новым штаммом были выявлены в штатах Миннесота, Колорадо и Нью-Йорк.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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