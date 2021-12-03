Объем торгов иностранными бумагами на СПБ бирже в ноябре вырос 32,52%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже в ноябре вырос 32,52% по сравнению с октябрем 2021 года и на 62,33% по сравнению с ноябрем 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

За 11 месяцев 2021 года объем торгов составил $363,85 млрд, что на 168,28% больше, чем за 11 месяцев 2020 года. Среднедневной объем торгов иностранными бумагами в ноябре вырос на 26,5% по сравнению с октябрем и составил $1,86 млрд. Участниками торгов в ноябре было заключено 29,34 млн сделок.

Количество активных счетов инвесторов в ноябре увеличилось на 7,69%, до 909,63 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с октябрем на 5,7%, составив 1,56 млн. По состоянию на 30 ноября на СПБ бирже было зарегистрировано 17,4 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 8,49% больше, чем месяцем ранее. Число уникальных клиентов выросло в сравнении с октябрем на 7,85%, до 11,81 млн.

Лидерами по объему торгов стали акции и депозитарные расписки Tesla (12,59% от общего объема торгов в ноябре), NVIDIA (4,57%), Moderna (3,93%), Alibaba (2,44%), Amazon (1,71%), Meta Platforms (1,64%) и Apple (1,53%).

Топ-10 бумаг иностранных эмитентов в портфелях инвесторов в денежном выражении возглавили Alibaba (5,91%), Apple (3,22%), Tesla (2,97%), Virgin Galactic (2,45%) и Freedom Holding (2,18%). Доля объема торгов ценными бумагами из списка индексов, утвержденных Банком России, в общем объеме торгов составила 57,22%.

Среди участников торгов по итогам ноября в пятерку лидеров по объему торгов вошли: "Тинькофф банк", Банк ВТБ, "Альфа-банк", "Компания БКС" и ИК "Финам".