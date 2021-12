Россияне стали активнее покупать новогодние товары в интернете по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спрос на новогодние елки и декор в интернет-магазинах в ноябре текущего года вырос в среднем в четыре раза по сравнению с прошлым годом, средний чек на покупку елки и украшения для нее составляет около 3,7 тыс. рублей, сообщили ТАСС представители маркетплейсов.

Так, на двух крупнейших российских маркетплейсах спрос в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года на новогоднюю атрибутику вырос в среднем в четыре раза. "Штучные продажи новогодних товаров на Ozon в ноябре выросли в 4,6 раза год к году", - сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

А на Wildberries число заказов товаров для праздника в ноябре 2021 года выросло в 3,5 раза год к году, отметили в пресс-службе ретейлера.

Спрос на новогодние ели, по большей части искусственные, вырос от 2 до 3 раз. В частности, продажи искусственных елок в ноябре на Ozon выросли в 2,4 раза год к году. Самой популярной моделью стала елка высотой 90 см, украшенная шишками и покрытая искусственным снегом, сообщил ТАСС представитель ретейлера.

На Wildberries число заказов искусственных елок выросло почти в 3 раза. При этом чаще всего жители нашей страны выбирают высокие деревья длиной около 180-210 см стоимостью примерно в 3-5 тыс. рублей. Наибольшим спросом пользуются сосны и ели, наиболее походящие на живые деревья - с инеем и шишками, сообщили ТАСС в компании.

Как сообщили ТАСС в "AliExpress Россия", спрос на искусственные ели в этом году вырос в два раза по сравнению к прошлому ноябрю. Чаще всего пользователи выбирают модели с эффектом снега на кончиках веток размером от полутора до двух метров. Они готовы отдать за популярные модели от 1 до 5 тыс. рублей.

По данным "Авито", спрос на искусственные ели вырос на 90%, а средняя цена на нее составила 1,5 тыс. рублей, что на 7% выше цен 2020 года.

Хиты продаж

По данным "Сбермегамаркета", средний чек по новогодним товарам на конец месяца вырос почти до 3 тыс. рублей. Самыми популярными позициями в категории оказались светодиодные гирлянды 3х2 метра теплого и холодного белого света, снежные шары, искусственный снег и чулки для подарков.

По данным "Авито", средняя цена гирлянд составила 600 рублей, что на 8% ниже цены прошлого года.

На Wildberries в этом году рекордную популярность показал новогодний "дождик", спрос на который вырос в 16 раз по сравнению с годом ранее. Спрос на елочные игрушки вырос в 3,3 раза год к году, на мишуру - в 5 раз, на снежинки - в 8 раз, а на хлопушки - в 2 раза, сообщили в компании.

На Ozon самыми быстрорастущими категориями в новогодних товарах стали подставки под елки, электрические гирлянды, адвент-календари и елочные украшения. Продажи гирлянд в ноябре выросли в 4,3 раза год к году, елочных украшений - в 3,2 раза, а подставок под елку - в 5,6 раз.

На АliExpress отмечают, что в этом году пользователи активнее стали выбирать и традиционные украшения к Новому году. Спрос на них в этом ноябре вырос на треть. Самыми популярными категориями стали светодиодные гирлянды-занавески на шторы, наборы деревянных елочных игрушек-подвесок, светильники в виде рождественских кукольных домиков, настольные фигурки рождественских гномиков, подарочные наборы сувенирных ложек. Спрос на обычные гирлянды вырос в 2,5 раза за год.

На "Авито" средняя стоимость игрушек составила 500 рублей, что на 25% дороже, чем в прошлом году, а звезду можно приобрести за 690 рублей, на 15% дороже, чем в 2020. В среднем, по подсчетам "Авито", в этом году покупка искусственной елки и ее "наряд" обойдется россиянам в среднем в 3,79 тыс. рублей.

Не только гирлянды

В интернете вырос спрос на адвент-календари, которые помогают создать новогоднее настроение и ожидание праздника. Так, на Ozon их продажи в ноябре увеличились в 3,2 раза год к году, а самыми популярными на площадке стали адвент-календари со сладкими подарками на каждый день и адвент-календари Lego.

На AliExpress спрос на новогодние адвент-календари вырос в полтора раза. Чаще всего пользователи выбирают адвент-календари в форме Санта Клауса и детские адвент-календари с играми, раскрасками, цветной бумагой и наклейками. В среднем пользователи готовы отдать за такие товары от 400 до 1,2 тыс. рублей.

Пользователи AliExpress стали активнее покупать новогодние наборы для творчества в категории "сделай сам" (от англ. do it yourself, DIY - прим. ТАСС). В ноябре спрос на товары для изготовления рождественских свечей вырос в 2,3 раза по сравнению с годом ранее. Речь идет о наборах фитилей, силиконовых формах для плавки воска и для свечей. Популярность наборов для самодельных гирлянд и украшений выросла в полтора раза. Пользователи покупают бумажные гирлянды, тюлевые пачки для изготовления гирлянд, DIY-наборы рождественских шариков.

На "Авито" спрос на новогодние венки для дверей вырос на 61% по сравнению с годом ранее, средняя стоимость составила 1,1 тыс. рублей, что на 10% выше цен 2020 года. Новогодняя скатерть стоит в среднем 600 рублей (с прошлого года цена не изменилась), а новогодний сервиз - 1 тыс. рублей, стоимость снизилась на 17% с 2020 года.

Итого, общая стоимость новогоднего декора для дома составит в среднем 3,6 тыс. рублей.