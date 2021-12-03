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Управляющая компания промпарка "Большой Камень" стала резидентом ТОР в Приморье

Ее деятельность будет заключаться в управлении территорией, в том числе в заключении договоров с другими резидентами на аренду помещений или земельных участков

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Управляющая компания промышленного парка "Большой Камень" в Приморье стала резидентом одноименной территории опережающего развития, этот статус позволит ей использовать налоговые преференции при строительстве инфраструктуры для будущих резидентов промпарка, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"В статусе резидента ТОР управляющая компания промышленного парка будет работать на льготных основаниях, за счет чего появляется возможность сделать более выгодными условия работы для предпринимателей, в частности для представителей малого и среднего бизнеса. Стоимость аренды земельных участков и помещений уже предполагается сделать заметно ниже рыночной", - приводятся в сообщении слова директора Инвестиционного агентства Приморского края Игоря Трофимова.

Управляющая компания промышленного парка будет заниматься управлением территорией, в том числе заключать договоры с резидентами на аренду помещений или земельных участков. Резидентам будет предложена как земля с инфраструктурой под строительство, так и готовые помещения для аренды субъектами малого и среднего предпринимательства. На первом этапе планируется построить производственно-складские корпуса площадью по 10 тыс. кв. м каждый, где резиденты смогут разместить свое производство или арендовать офисные помещения.

В июле пресс-служба сообщала, что строительство промышленного парка планируется начать в 2022 году. Здесь будет создано около 600 рабочих мест. Парк ориентирован на промышленно-производственное и логистическое направления в сфере судостроения, локализацию смежных производств судостроительного комплекса. Также здесь возможна собственная отраслевая специфика.

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