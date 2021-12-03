Минпромторг в ближайшие дни начнет выдачу лицензий на экспорт минеральных удобрений

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минпромторг рассматривает заявления компаний на экспорт минеральных удобрений и в ближайшие дни начнет выдавать лицензии, сообщила пресс-служба министерства.

"В настоящее время в Минпромторге России рассматриваются все поступившие заявления компаний - экспортеров в полном соответствии с установленными приказом процедурами. Министерство своевременно отрабатывает заявки с компаниями. В некоторых случаях возникает необходимость устранить ошибки в изначально поданных документах. В ближайшее дни лицензии начнут выдаваться", - сказали в ведомстве.