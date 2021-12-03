Минфин с 7 декабря по 13 января направит на покупку валюты и золота 502 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ с 7 декабря 2021 года по 13 января 2022 года направит на покупку валюты и золота 502 млрд рублей, то есть по 22,8 млрд рублей ежедневно, говорится в сообщении министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 502,0 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2021 года по 13 января 2022 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 22,8 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре 2021 года в размере 396,8 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября текущего года составило 105,2 млрд рублей.

С 9 ноября по 6 декабря объем покупки валюты предполагался на уровне 518,2 млрд рублей или по 25,9 млрд рублей в день.