Россия повысит пошлину на экспорт пшеницы до $84,9 за тонну

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 14 декабря увеличивается до $84,9 с $80,8 за тонну, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя вырастет с $68,3 до $75,1 за тонну, пошлина на кукурузу не изменится и останется на уровне $54,3 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $321,3 за тонну, на ячмень - при цене в $292,3 за тонну, на кукурузу - $262,7 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.