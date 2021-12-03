РБК: Росстат зафиксировал увеличение спроса на дорогостоящие товары на фоне пандемии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россияне стали активнее покупать дорогостоящие товары на фоне пандемии и инфляции. За девять месяцев 2021 года было продано на 37,5% больше часов, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов - на 27,9%, ювелирных изделий - на 26,6%, автомобилей - на 24,8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мониторинг социально-экономического положения, размещенного Росстатом 1 декабря.

Отмечается, что тенденция к росту покупок техники и драгоценностей прослеживается еще с прошлого года. Объемы реализации этих категорий товаров росли даже на фоне общего падения продаж в рознице во время различных карантинных ограничений. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года россияне приобрели более чем в полтора раза больше часов и смартфонов, а также компьютеров (последнее отчасти могло быть спровоцировано переходом компаний на удаленный режим работы). Продажи автомобилей тоже показали прирост по отношению к доковидному периоду, увеличившись более чем на четверть.

По данным издания, на мобильные телефоны, компьютеры, стиральные машины, автомобили, ювелирные изделия приходится более 11% всех розничных продаж.

Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала на форуме "Россия зовет", что наблюдается повышенный спрос покупателей на предметы роскоши, дорогостоящую технику и украшения. При этом на повседневных товарах клиенты экономят, подчеркнула она. "Мы видим, что у нас очень сильно растет потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий. Такая противоречивая динамика. На то, что потребляется каждодневно, цены падают, а с другой стороны, люди вкладывают все сбережения в то, что они привыкли считать надежным вложением", - сказала Бакальчук.

Как пишет издание, тенденцию экономии на повседневных вещах косвенно подтверждает и статистика объемов продаж: по сравнению с прошлым годом на 2-5% упали продажи в сопоставимых ценах куриного мяса, яиц, соли, муки, макарон. В целом оборот розничной торговли за девять месяцев 2021 года увеличился на 8,4% в реальном выражении по сравнению с тем же периодом годовой давности.

Согласно данным Росстата, за прошлый год денежные доходы населения упали на 3%. По итогам третьего квартала этого года доходы выросли на 8,1% и превысили уровень 2019 года.