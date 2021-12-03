Ивановская область получила дополнительные 78 млн рублей на поддержку сельхозпроизводства

ИВАНОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Дополнительные 78 млн рублей на поддержку сельхозпроизводства получила Ивановская область из федерального бюджета. Средства будут направлены в сферу молочного животноводства, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На поддержку сельскохозяйственного производства Ивановской области направлены дополнительные средства федерального бюджета. Всего в регион поступит дополнительно 78 млн рублей. Средства направят в сферу молочного животноводства", - говорится в сообщении.

В частности, на частичную компенсацию расходов на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота, стоимость которых в текущем году выросла, региону выделено 69 млн рублей. Это позволит стабилизировать ситуацию в отрасли, сохранить поголовье и уровень производства молока и молочных продуктов.

В качестве возмещения части затрат на строительство новой фермы около 10 млн рублей получит племзавод "Заря" в Родниковском районе, который уже 60 лет занимается разведением отечественной породы коров - ярославской. В текущем году на предприятии завершили реализацию инвестиционного проекта по строительству коровника на 400 голов с родильным отделением стоимостью свыше 36 млн рублей.

По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия области, за последние четыре года господдержка фермеров и сельхозкоопераций выросла в четыре раза, до 112,4 млн рублей. Так, за 9 месяцев текущего года благодаря этому на 10,5% вросло производство молока, всего фермерами произведено 11,3 тыс. тонн молока. Кроме этого, в крестьянских фермерских хозяйствах на 16% увеличилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров - на 19%, и на 24% - поголовье овец и коз.