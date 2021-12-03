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Турецкая лира обесценилась до 13,89 за $1

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Турецкая лира в пятницу в очередной раз установила антирекорд, обесценившись до 13,89 за доллар. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, размещенные агентством деловых новостей Bloomberg.

С начала текущего года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за один американский доллар давали порядка 7,3 лиры.

В ноябре Центробанк Турции понизил одну из ключевых ставок в качестве меры стабилизации обвала денежной единицы и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая снижена с 16% до 15%. За снижение активно выступает президент Тайип Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа". ЦБ традиционно убеждает власти, что снижение ставок негативно отразится на финансовых показателях и не является решением проблемы.

На фоне падения лиры оппозиция Турции поставила вопрос о необходимости досрочных президентских и парламентских выборов, считая, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган исключил возможность проведения досрочных выборов, заверив, что они состоятся в срок в 2023 году.

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