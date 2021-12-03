Цена бензина Аи-95 на бирже выросла на 1,4% впервые после недельного снижения

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в пятницу подросла на 1,4% после того, как снижалась в течение недели. Все остальные виды топлива, кроме зимнего дизеля, также подорожали, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 выросла на 1,4% и составила 49,55 тыс. рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива увеличилась впервые с 26 ноября. Бензин Аи-92 также вырос в цене - на 1,8%, до 48,78 тыс. рублей за тонну.

Межсезонное дизельное топливо подорожало на 0,2%, до 50,63 тыс. рублей за тонну, летний дизель - на 0,5%, до 49,7 тыс. рублей за тонну. При этом цена зимнего дизеля снизилась на 0,6% и составила 60,66 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась на 0,2%, до 58,522 тыс. рублей за тонну, и обновила максимум, превысив на 3 рубля предыдущий рекорд (17 ноября - 58,519 тыс. рублей за тонну). Топочный мазут вырос в цене также на 0,2%, до 23,14 тыс. рублей за тонну. Сильнее всего в пятницу подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 8,3%, до 28,05 тыс. рублей за тонну.