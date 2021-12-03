Нормы о ликвидации предприятиями вреда экологии распространят на угольные шахты

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин сообщил, что законопроект, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду, будет распространен в том числе и на угольные шахты. Об этом сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия" в Госдуме в пятницу.

"Усольский законопроект распространится и на угольные шахты. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на форуме "Мы вместе", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Речь идет о законопроекте, который устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и не позволяет прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Поводом для инициативы стала ситуация на заброшенном предприятии "Усольехимпром", на территории которого накоплены значительные объемы опасных веществ. Сейчас там ведутся работы по ликвидации экологического ущерба.

В первом чтении Госдума приняла законопроект в ноябре. По словам Кобылкина, "до конца года Госдума планирует принять его в трех чтениях".

О проекте

Согласно законопроекту, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до завершения эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды, получить в отношении этого плана положительное заключение государственной экологической экспертизы. В план ликвидационных мероприятий, согласно законопроекту, будет включена сметная стоимость этих мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое включает независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме. Инициатива также вводит положения об "окрашивании" экологических платежей для недопущения их нецелевого использования. Речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда.

Кобылкин напомнил, что после недавней трагедии на шахте "Листвяжная" президент РФ Владимир Путин предложил распространить нормы законопроекта и на владельцев предприятий угольной промышленности в части создания ликвидационных фондов в случае закрытия объектов, не соответствующих нормам безопасности.

"Считаю инициативу абсолютно правильной. Бизнес зарабатывает серьезные деньги, но люди рисковать своими жизнями не должны. Никакими деньгами проблемы семей погибших не решить. Я призываю бизнес поверить, что это все серьезно. Мы даем время и движемся очень аккуратно. Но если нас не услышат и не поймут, государство будет действовать жестко", - приводит слова Кобылкина пресс-служба.