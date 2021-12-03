Ставрополье стало лидером по числу финалистов российского конкурса управленцев в СКФО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Ставропольский край стал лидером по количеству финалистов треков "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" конкурса "Лидеры России" в Северо-Кавказском федеральном округе, региональные финалы конкурса в ЮФО и СКФО стартовали в пятницу в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе конкурса.

"Лидер по числу финалистов в СКФО - Ставропольский край (52 финалиста): 39 участников трека "Бизнес и промышленность" и 13 участников трека "Государственное управление". Также в топ-3 по числу финалистов в округе вошли Республика Дагестан (31 финалист) и Кабардино-Балкарская Республика (13 финалистов)", - говорится в сообщении организаторов.

Всего заявки на участие в конкурсе в этом году подали более 2,3 тыс. человек из СКФО, в финалы двух треков конкурса вышли 118 человек.

Как отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, за четыре года существования конкурса он стал системным механизмом, который помогает выявлять амбициозных профессионалов и поддерживать энергичных и талантливых управленцев, открывать им новые возможности для роста.

"Успехи участников - это часть общего успеха государства, весомый вклад в его будущее. Уверен, что в рамках финальных состязаний представители Северного Кавказа достойно представят регионы и подтвердят звание лидеров в своих направлениях", - приводятся в сообщении организаторов слова Чайки.

Опыт и карьерный рост

По словам самих участников региональных финалов, конкурс "Лидеры России" важен для них с точки зрения расширения круга профессионального общения и обретения нового опыта. Как рассказал ТАСС, финалист трека "Государственное управление" из Дагестана Ахмед Абдулаев, сделать первые успешные шаги в карьере ему помогло участие в другом всероссийском конкурсе "Машук-2019".

"Я стал победителем, и так как главным призом там было трудоустройство, то я получил работу по специальности в компании ПАО "Россети - Северный Кавказ" - "Дагэнерго", где я сейчас работаю юристом. В конкурсе "Лидеры России" хочу прежде всего получить новый опыт, который смогу использовать для дальнейшего карьерного роста", - сказал Абдулаев.

Министр цифрового развития КЧР Валерий Медовый принимает участие в конкурсе второй раз. По его словам, конкурс помог ему, имеющему большой опыт работы в системе высшего образования, реализовать себя в относительно новой для себя сфере государственного управления.

"Конкурс однозначно повлиял на мое мышление, показал возможности, которые дает платформа "Россия - страна возможностей" - ими надо уметь воспользоваться, надо работать, ставить цели и достигать их. Когда я первый раз подавал заявку на участие, я был самозанятым. В этом году, пройдя в полуфинал конкурса "Лидеры России", получил приглашение стать заместителем министра спорта. <...> Полгода я реализовывал проекты, в том числе по развитию женского футбола и других видов спорта в республике. Теперь глава республики и председатель правительства посчитали меня достойным и предложили должность министра цифрового развития, которую я занимаю на протяжении двух месяцев", - рассказал Медовый.

Оценочные испытания в рамках региональных финалов конкурса в Ростове-на-Дону проходят 3-5 декабря на площадке "ДонЭкспоцентра" с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Конкурсанты продемонстрируют свои лидерские качества в реальных управленческих кейсах и поборются за выход в суперфинал. Победители треков отправятся на суперфинал конкурса и получат образовательный грант размером 1 млн рублей. Также они будут включены в программу наставничества конкурса.

О конкурсе

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран.