Минск выполнит все долговые обязательства по займам

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Белоруссия выполнит все долговые обязательства по внешним займам, более половины которых приходится на РФ. Об этом заявил журналистам в пятницу министр финансов Юрий Селиверстов.

"Учитывая, что наши обязательства в большей части сконцентрированы именно перед партнерами из России, думаю, мы найдем с ними общий язык, - сказал Селиверстов, слова которого приводит агентство БелТА . - Мы работаем по привлечению ресурсов с нашими партнерами из Российской Федерации, с Евразийским фондом стабилизации и развития".

По его словам, значительный уровень золотовалютных резервов и остатки валютной выручки в стране также внушают уверенность, что страна рассчитается по долгам в 2022 году. "Уровень золотовалютных резервов (порядка $8,5 млрд) и валютные остатки позволяют это сделать, даже если будет какой-то форс-мажор", - сказал министр.